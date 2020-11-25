«Барселона» разгромила киевское «Динамо», «Ювентус» обыграл «Ференцварош»

Футболисты «Барселоны» переиграли «Динамо» (Киев) в выездном матче четвертого тура Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 4:0 в пользу испанского клуба, в составе которого голами отметились Серджино Дест (52-я минута), Мартин Брайтвайт (57, 70) и Антуан Гризманн (90+2).

В параллельном матче итальянский «Ювентус» на своем поле одержал победу над венгерским «Ференцварошем» со счетом 2:1. В составе туринского клуба точными ударами отличились Криштиану Роналду и Альваро Мората, у команды из Будапешта отличился Мюрто Узуни.

В следующем туре «Ювентус» на своем поле сыграет с «Динамо», а «Ференцварош» на своем поле примет «Барселону».

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