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25 ноября 00:52

«Барселона» разгромила киевское «Динамо», «Ювентус» обыграл «Ференцварош»

Каталонская и туринская команды гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

Футболисты «Барселоны» переиграли «Динамо» (Киев) в выездном матче четвертого тура Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 4:0 в пользу испанского клуба, в составе которого голами отметились Серджино Дест (52-я минута), Мартин Брайтвайт (57, 70) и Антуан Гризманн (90+2).

В параллельном матче итальянский «Ювентус» на своем поле одержал победу над венгерским «Ференцварошем» со счетом 2:1. В составе туринского клуба точными ударами отличились Криштиану Роналду и Альваро Мората, у команды из Будапешта отличился Мюрто Узуни.

В следующем туре «Ювентус» на своем поле сыграет с «Динамо», а «Ференцварош» на своем поле примет «Барселону».

Лига чемпионов
Группа G
4-й тур

«Динамо» (Киев) – «Барселона» – 0:4 (0:0)
Голы: Дест, 52. Брайтвайт, 57. Брайтвайт, 70. Гризманн, 90+2.

«Ювентус» – «Ференцварош» – 2:1 (1:1)
Голы: Роналду, 35. Мората, 90+2. – Узуни, 19.

Турнирное положение:

  1. «Барселона» - 12
  2. «Ювентус» - 9
  3. «Ференцварош» - 1
  4. «Динамо» - 1

источник: «Советский спорт»
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