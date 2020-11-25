Александр Мостовой: Черчесов потерял самоконтроль

- Я не удивлен такой реакцией Черчесова. У сборной шесть игр без побед, вся сказка закончилась. Понятно, что это вызвало возмущение у тренера. Думаю, он потерял самоконтроль. Бывает и такое, - приводит слова Мостового Sport24.ru.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций подопечные Черчесова набрали восемь очков и заняли второе место в турнирной таблице своей группы, уступив лидерство команде Венгрии, котора следующий сезон проведет в Лиге А.

Добавим, что по итогам турнира российская команда потеряла место во второй корзине при жеребьевке европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года, которая пройдет 7 декабря в швейцарском Цюрихе.