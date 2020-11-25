Николай Писарев: Интервью Черчесова - это просто стыд, мне очень неловко за его слова

- Интервью Черчесова - это просто стыд. Мне очень неловко за его слова, честно говоря. На федеральном канале, в прямом эфире так обложить свою сборную - это полная некомпетентность. До сих пор не могу прийти в себя после услышанного. Кто вообще так говорит о своей команде? Не пойму, как главный тренер может давать такое интервью в прямом эфире на всю страну, - цитирует Писарева Sport24.ru.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций подопечные Черчесова набрали восемь очков и заняли второе место в турнирной таблице своей группы, уступив лидерство команде Венгрии, которая следующий сезон проведет в Лиге А.

Добавим, что по итогам турнира российская команда потеряла место во второй корзине при жеребьевке европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года, которая пройдет 7 декабря в швейцарском Цюрихе.