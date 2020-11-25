Сергей Семак: Два быстрых мяча помогли «Лацио» сыграть в свой любимый контратакующий футбол

- Два быстро пропущенных нами мяча помогли «Лацио» сыграть в свой любимый контратакующий футбол. У нас были серьезные проблемы с составом из-за большого количества потерь, но ребята все равно старались и оставили на поле все силы, - передает слова Семака официальный сайт УЕФА.

Добавим, что после этого поражения «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и занимает последнее место в группе F с одним очком в активе. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга 2 декабря на выезде сыграет с бельгийским «Брюгге».