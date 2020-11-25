Артем Дзюба: Надо извиниться перед болельщиками. Чемпион страны не имеет права так выступать

Артем Дзюба прокомментировал поражение «Зенита» в выездном матче против римского «Лацио» (1:3) в четвертом туре Лиги чемпионов.

«Прежде всего, надо извиниться перед болельщиками, перед городом, – цитирует Дзюбу официальный сайт петербургского клуба. – Чемпион страны не имеет права так выступать. По игре чувствуется, что с «Лацио» можно играть. Это очень хорошая команда с хорошими исполнителями, потрясающая атака.

Мне кажется, наша проблема в менталитете. Пока мы не перестанем бояться и перекладывать ответственность, каждый должен отвечать за результат, должна быть ответственность, как командная, так и общая, пока не начнем играть на победу, к сожалению, так и будем. Посмотрите, как играют европейские команды: раскованно, не боятся, все четко как будто получается. Они такие же люди, как и мы. Пока не изменим менталитет, так и будем, зажиматься, бояться, потом отыгрываться. Если с ними можно играть какой-то промежуток времени, почему так не играть постоянно. Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция поменяется».

В четырех турах группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» набрал лишь одно очко и не имеет шансов на выход из группы F. Петербуржцам остается надеться лишь на попадание в 1/16 финала Лиги Европы, но для этого нужно обойти «Брюгге», у которого в данный момент четыре очка.

Дзюба в Риме забил на 25-й минуте, сократив отставание «Зенита» до счета 1:2, однако во втором тайме «Лацио» организовал еще одно взятие ворот – Чиро Иммобиле реализовал пенальти, оформив дубль.