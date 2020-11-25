Симоне Индзаги: «Лацио» забил «Зениту» три гола, а мог бы и семь

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал игру своей команды в матче против «Зенита» в четвертом туре Лиги чемпионов.

Встреча на «Стадио Олимпико» завершилась со счетом 3:1 в пользу римского клуба.

«Мы движемся вперед. Однако нам еще нужно набрать одно очко, чтобы попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Команда провели отличный матч с «Зенитом». Мы забили им три гола, но могли бы забить и целых семь», – цитирует Индзаги La Gazzetta dello Sport.

В группе F после четырех туров лидирует дортмундская «Боруссия» с девятью очками. У «Лацио» – восемь, у «Брюгге» – четыре, а у «Зенита» – одно. Петербургский клуб потерял шансы на выход в плей-офф.