Юрий Газинский: Трудно что-то говорить после такой игры. «Краснодар» вновь упустил очки в концовке

Полузащитник «Краснодара» прокомментировал поражение своей команды в четвертом туре Лиги чемпионов.

На своем поле команда Мурада Мусаева уступила 1:2, пропустив на пятой добавленной минуте второго тайма (90+5).

«Честно говоря, трудно что-то говорить после такой игры. Вновь мы упускаем очки в концовке встречи. Очень неудобно перед болельщиками и самими собой. Сегодня мы смогли отыграться, вроде бы переломили ход встречи, но в конце… Будем разбираться в том, что произошло. Нужно находить в себе силы, чтобы исправляться», – цитирует Газинского официальный сайт УЕФА.

В группе E «Челси» и «Севилья» досрочно оформили выход в 1/8 финала. У английского и испанского клуба по десять очков, а у «Краснодара» и французского «Ренна» – по одному.