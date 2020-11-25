Мирча Луческу: Даже не обижаюсь судей, потому что знаю, что они всегда помогают сильнейшим

Мирча Луческу прокомментировал домашнее поражение киевского «Динамо» от «Барселоны» со счетом 0:4, сделав акцент на работе судей.

«У меня уже богатый опыт, – цитирует Луческу Tribuna.com – Знаю, что в таких матчах судьи обычно принимают сторону сильнейших. И в Барселоне не дали пенальти на Буяльском, и здесь тоже. Это был пенальти. Даже не обижаюсь, потому что знаю, что всегда помогают сильнейшим.

Судьи иногда принимают сторону больших команд. Это не новость. Заслуженная победа «Барселоны», но мне не понравилось, что с таким счетом проиграли. Мы должны были бороться до конца. Эпизод с пенальти в наши ворота нужно пересмотреть. Я его не видел».

В группе G «Барселона» и «Ювентус» досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала, набрав соответственно 12 и девять очков в четырех турах. У киевского «Динамо» и «Ференцвароша» – по одному.