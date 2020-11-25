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25 ноября 07:47
автор: Виктор Шарафудинов

Рональд Куман: Командная игра «Барселоны» мне понравилась. Молодежь хорошо себя показала

Лионель Месси не приехал в Киев, но это не помешало каталонцам обыграть «Динамо» со счетом 4:0.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал крупную победу над киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.

Сине-гранатовые победили в украинской столице 4:0 и оформили досрочный выход в 1/8 финала за два тура до конца группового этапа.

«Мы добились своей цели – вышли в плей-офф, – цитирует пресс-конференцию Кумана Marca. – Впечатления позитивные. Команда вложила много сил. В первом тайме не хватало эффективности, но во втором тайме мы хорошо играли и доминировали. Довольны результатом, командная игра мне понравилась. Все усердно трудились, и все футболисты были голодны до игры. Молодежь хорошо себя показала, результат достойный.

Мы хорошо сыграли с тактической точки зрения. Действовали лучше, чем в первой игре против «Динамо». Мы действовали сосредоточенно и контролировали игру до последней минуты. Ротация позволила отдохнуть одним игрокам и дать сыграть другим. Они заслужили.

Иногда некоторые матчи будут заканчиваться лучше других. Может быть, разница в свежести. Мы хорошо сработали, дав некоторым отдохнуть и выпустив тех, кто лучше готов физически».

В группе G «Барселона» и «Ювентус» досрочно вышли в 1/8 финала, набрав соответственно 12 и девять очков. У «Динамо» и «Ференцвароша» – по одному.

источник: Marca
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