Оле-Гуннар Сульшер: Мы хотим завершить групповой этап Лиги чемпионов на первом месте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал домашнюю победу манкунианцев над турецким клубом «Истанбул Башакшехир» в Лиге чемпионов (4:1).

«Мы с самого начала стали действовать интенсивно, ребята играли с охотой и наслаждались матчем, – отметил Сульшер в интервью BT Sport. – Это Лига чемпионов, это «Олд Траффорд» – естественно, тут в удовольствие играть. Мы забили симпатичные голы, я доволен.

Осталось набрать одно очко для выхода в 1/8 финала, но, разумеется, мы хотим закончить групповой этап на первом месте.

Ван де Бек и Кавани привыкают к нашим требованиям. Донни может сыграть на нескольких позициях, а Эдинсон – отличный девятый номер классического образца. У нас давно не было таких игроков, как он.

Рэшфорд очень уверенно исполняет пенальти, и если Бруну Фернандеш решил передать ему это право, то почему бы и нет? Также Марсьяль исполнял пенальти в игре с «Лейпцигом» – так почему бы не продолжить делиться?