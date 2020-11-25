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25 ноября 08:30
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Бубнов: Столь ранний вылет «Зенита» – это стечение ряда обстоятельств

Петербургский клуб за два тура до конца группового этапа Лиги чемпионов потерял шансы на выход в 1/8 финала.

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал неудачу «Зенита» в Лиге чемпионов.

На групповом этапе чемпион России набрал лишь одно очко в компании «Брюгге», дортмундской «Боруссии» и римского «Лацио», потерпев три поражения и один раз сыграв вничью.

«После жеребьевки группового этапа трудно было предположить, что для «Зенита» борьба в Лиге чемпионов закончится уже после четвертого тура, – отметил Бубнов в интервью Sportbox.ru – Казалось, как минимум за второе место петербуржцы будут бороться до конца, но ожидания оказались сильно завышенными. Почему так вышло? Конечно, значительную роль сыграли травмы ведущих игроков и тяжелый график. С другой стороны, соперники находились в схожей ситуации и все равно выгрызали очки. «Зенит» оказался не готов к таким условиям на уровне Лиги чемпионов.

В первую очередь, столь ранний вылет «Зенита» – это стечение ряда обстоятельств, но если неудачи продолжатся и в чемпионате России, то кадровые выводы вполне могут последовать. Чтобы второй год подряд не остаться даже без Лиги Европы, «Зениту» нужно уверенно обыгрывать «Брюгге» в гостях, а затем желательно брать очки с Дортмундом дома. Сможет ли «Зенит» резко прибавить в краткие сроки? С такой игрок, как сегодня, его шансы на еврокубковую весну крайне невысоки».

источник: Sportbox.ru
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