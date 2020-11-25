Ари: Надеюсь, что у «Краснодара» срастется с Лигой Европы

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал поражение команды Мурада Мусаева в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2).

«Это был очень важный матч для нас. Но, к сожалению, теперь мы потеряли шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Надеюсь, что у нас срастется с Лигой Европы. У нас плохо получалась игра в первом тайме. И, несмотря на позитивные изменения после перерыва, мы все же проиграли. «Севилья» действовала очень компактно и преуспела в контратаках», – цитирует Ари официальный сайт УЕФА.

В группе E «Челси» и «Севилья» за тура до конца групповой стадии оформили выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. У «Краснодара» и «Ренна» – по одному. Команда, которая займет третье место попадет в 1/16 финала Лиги Европы.