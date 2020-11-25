Дело Широкова будет рассмотрено в суде в общем порядке 4 декабря

Мировой судья московского района Сокольники отказался рассматривать в особом порядке уголовное дело в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова об избиении арбитра Никиты Данченкова.

Об этом сообщает «РИА Новости», цитируя сообщении пресс-службы суда:

«В ходе судебного заседания подсудимый Широков поддержал ранее заявленное им ходатайство на стадии предварительного расследования об особом порядке судебного разбирательства. Сторона потерпевшего возражала и просила рассмотреть дело в общем порядке. Постановлением мирового судьи… рассмотрение уголовного дела в отношении Широкова в особом порядке судебного разбирательства прекращено, дальнейшее слушание дела будет проходить в общем порядке судебного разбирательства».

Рассмотрение дела по существу назначено на 4 декабря.

Ранее Широков признал свою вину, и его адвокат подал ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, чтобы бывший футболист получил менее строгое наказание.