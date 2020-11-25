Владимир Федотов: Кокорин никаких вопросов не вызывал. Было желание обнять его и никуда не отпускать

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о сотрудничестве с нападающим Александром Кокориным во второй части минувшего сезона.

«Кокорин вообще никаких вопросов не вызывал, – отметил Федотов в интервью для Sport24.ru – То, что он звездный, на тренировках этого нет. Лень? Спросите у любого: на тренировках Саша отдается так, как и на игре. Не знаю, что там в «Спартаке» – это их дело. Но для меня Кокорин был топ-футболистом. В чем суть топового футболиста? Ежедневно человек в любой ситуации, игре показывает огромнейшее желание быть лучшим и одерживать победу.

С ним было приятно работать. Так скажу. Когда он уходил, у меня было желание обнять его и не отпускать ни в «Спартак», ни в Европу. Хотя, если честно, мы разговаривали на эту тему и желали самим себе болеть за Кокорина в каком-то хорошем зарубежном клубе».

За пять с половиной месяцев в «Сочи» Кокорин забил семь мячей и сделал три голевые передачи в десяти матчах. В нынешнем сезоне в составе «Спартака» Александр отметился лишь одним голом и двумя ассистами в девяти играх.