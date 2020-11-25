ФИФА объявила список претендентов на получение награды лучшему футболисту года

Официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовал список претендентов на получение наград лучшему футболисту, лучшему вратарю и лучшему тренеру 2020 года.
Напомним, что в 2019-м лучшим футболистом ФИФА признала капитана «Барселоны» Лионеля Месси, вратарь «Ливерпуля» Алиссон стал лучшим вратарем, получив приз имени Льва Яшина, а лучшим тренером назвали главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.
Лучший футболист
Тьяго Алькантара (Испания/«Бавария»/«Ливерпуль»)
Криштиану Роналду (Португалия/«Ювентус»)
Кевин Де Брюйне (Бельгия/«Манчестер Сити»)
Роберт Левандовски (Польша/«Бавария»)
Садио Мане (Сенегал/«Ливерпуль»)
Килиан Мбаппе (Франция/«ПСЖ»)
Лионель Месси (Аргентина/«Барселона»)
Неймар (Бразилия/«ПСЖ»)
Серхио Рамос (Испания /«Реал»)
Мохамед Салах (Египет/«Ливерпуль» )
Вирджил Ван Дейк (Голландия/«Ливерпуль»)
Лучший вратарь
Алиссон (Бразилия/ «Ливерпуль»)
Тибо Куртуа (Бельгия/«Реал»)
Кейлор Навас (Коста-Рика/«ПСЖ»)
Мануэль Нойер (Германия/«Бавария»)
Ян Облак (Словения/«Атлетико»)
Марк-Андре Тер Штеген (Германия/«Барселона»)
Лучший тренер
Марсело Бьелса (Аргентина/«Лидс»)
Ханс-Дитер Флик (Германия/«Бавария»)
Юрген Клопп (Германия/«Ливерпуль»)
Хулен Лопетеги (Испания/«Севилья»)
Зинедин Зидан (Франция/«Реал»)
Стоить отметить, что французское издание France Football из-за пандемии коронавируса ранее отказалось присуждать престижную премию «Золотой мяч» за 2020 год.