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25 ноября 13:27
автор: Виктор Шарафудинов

ФИФА назвала 11 претендентов на награду имени Пушкаша за лучший гол года (видео)

В этой номинации женщины соревнуются на равных правах с мужчинами.

Официальный сайт ФИФА опубликовал список из 11 претендентов на получение приза имени Ференца Пушкаша за лучший гол 2020 года.

Среди номинатов оказались:

Ширли Крус (женская сборная Коста-Рики)

Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго», Бразилия)

Джордан Флорес («Дандолк», Ирландия)

Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес УАНЛ», Мексика)

Софи Ингл (женская команда «Челси», Англия)

Златко Юнузович («Зальцбург», Австрия)

Хломфо Кекана («Мамелоди Сандаунс», ЮАР)

Сон Хын Мин («Тоттенхэм», Англия)

Леонель Киньонес («Макара», Эквадор)

Луис Суарес («Барселона», Испания)

Кэролин Уэйр (женская команда «Манчестер Сити», Англия)

Право голоса имеют не только эксперты, но и болельщики. Голосование на сайте ФИФА будет продолжаться до 9 декабря.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет в онлайн-режиме 17 декабря.

источник: ФИФА (FIFA)
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