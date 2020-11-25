Виталий Буяльский: Футболисты «Барселоны» вышли на игру с киевским «Динамо» с тройной мотивации

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал крупное поражение от «Барселоны» в четвертом туре Лиги чемпионов.

Команда Мирчи Луческу на своем поле уступила со счетом 0:4, потеряв шансы на выход в 1/8 финала, а испанский клуб досрочно пробился в плей-офф.

«Ничего страшного не случилось, – приводит слова Буяльского «Метарейтинг Украина». – Проиграли и все. Мы играли не просто против какой-то команды, а против «Барселоны», футболисты которой стоят по 30-40 млн евро. Пока были силы, старались играть, но сложно играть весь матч без мяча. Почему перестали играть после второго гола? Было сложно психологически переломить матч. Очень много играли без мяча.

После перерыва нужно было играть так же, как в первом тайме и больше выбегать в контратаки. Не получилось. Состав «Барселоны»? Когда футболисты долго не играют и выходят проявить себя, они выходят на поле с тройной мотивацией, у них все получается. Что касается наших моментов, то любой из них мог решить исход матча. Но когда играешь с «Барселоной», можно забить два, а пропустить три.

Обидно, что в первом тайме мы хорошо играли, а во втором действовали безобразно. После первого гола все посыпалось. О результате матча «Ференцвароша» не знали. Узнали уже в раздевалке. Все будет решаться у нас дома. После матча в раздевалке было опустошение. Все понимают, что четыре гола это много.