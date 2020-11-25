ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 ноября 13:40
автор: Виктор Шарафудинов

Виталий Буяльский: Футболисты «Барселоны» вышли на игру с киевским «Динамо» с тройной мотивации

Рональд Куман не привез в Киев Лионеля Месси, дав возможность поиграть молодым резервистам, но на результате это не отразилось.

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал крупное поражение от «Барселоны» в четвертом туре Лиги чемпионов.

Команда Мирчи Луческу на своем поле уступила со счетом 0:4, потеряв шансы на выход в 1/8 финала, а испанский клуб досрочно пробился в плей-офф.

«Ничего страшного не случилось, – приводит слова Буяльского «Метарейтинг Украина». – Проиграли и все. Мы играли не просто против какой-то команды, а против «Барселоны», футболисты которой стоят по 30-40 млн евро. Пока были силы, старались играть, но сложно играть весь матч без мяча. Почему перестали играть после второго гола? Было сложно психологически переломить матч. Очень много играли без мяча.

После перерыва нужно было играть так же, как в первом тайме и больше выбегать в контратаки. Не получилось. Состав «Барселоны»? Когда футболисты долго не играют и выходят проявить себя, они выходят на поле с тройной мотивацией, у них все получается. Что касается наших моментов, то любой из них мог решить исход матча. Но когда играешь с «Барселоной», можно забить два, а пропустить три.

Обидно, что в первом тайме мы хорошо играли, а во втором действовали безобразно. После первого гола все посыпалось. О результате матча «Ференцвароша» не знали. Узнали уже в раздевалке. Все будет решаться у нас дома. После матча в раздевалке было опустошение. Все понимают, что четыре гола это много.

Нужно забыть и идти дальше. Нам попалась не самая лучшая группа в Лиге чемпионов. Нужно быть реалистами. Еще недавно мы не могли обыграть «Лугано», а теперь такой скачок. Наверное, психологически мы еще не готовы, но скоро должны к этому прийти».

источник: Meta-ratings.com.ua
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Audi, BMW или Mercedes? Рейтинг самых надежных автомобилей 2020 годаПравильное хранение поможет продлить срок службы автомобильных покрышекИсследование компании Braun: более половины мужчин рассматривают усы и бороду как важный способ самовыраженияПервое, что выдает женщину, которая давным-давно без мужчиныИнтимное видео Дзюбы появилось в сетиТуктамышева рассказала, мешает ли ей грудь выступать
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Еврокубки: кто первым одержит победу в группе?
На этой неделе пройдут 4 матча 4-го тура групповых этапов еврокубков с участием российских клубов.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.

Хоккей: NHL отбирает у игроков 9 долларов из 10

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика