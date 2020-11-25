Несколько футболистов «Тамбова» бойкотируют матч против «Спартака» после разговора с губернатором

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что несколько футболистов не выйдут на поле в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» из-за финансовых проблем.

«У нас на самом деле ситуация очень сложная. Футболисты были на встрече с губернатором, у них был диалог. Ребята хотели бойкотировать матч против «Краснодара» (0:1). Я с ними переговорил, так что на матч с «Уфой» мы точно выйдем. Что будет дальше — не знаю. У ребят у всех семьи, поэтому их позиция мне ясна.

Что касается игры со «Спартаком», то та группа футболистов, которая была на встрече с губернатором, точно не выйдет на матч. Со своей стороны, я буду делать все, чтобы команда сыграла. Но мне, чтобы с ними разговаривать, нужно понимать, что я буду им говорить. А что я буду говорить, если ситуация подвешенная?» — приводит слова Худякова Sport24.ru.

Напомним, «Тамбов» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав после 15 туров 12 очков. 29 ноября тамбовчане сыграют в гостях против «Уфы», а 5 декабря, также на выезде, встретятся со «Спартаком».