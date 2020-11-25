Леонид Федун: Врачи сборной России повели себя непрофессионально в отношении Соболева

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что врачи сборной России повели себя непрофессионально в отношении нападающего Александра Соболева.

Форвард получил травму колена в расположении национальной команды и пропустит несколько месяцев после операции.

«Черчесов сказал, что они к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован. Скорее к врачам сборной претензии, которые повели себя недостаточно профессионально.

Я Черчесова попросил, чтобы Соболева не задействовали, потому что у него были подозрения на мениск. Однако сам Соболев рвался в сборную, и врачи сборной почему-то проигнорировали наше обращение», — цитирует Федуна «РБК-Спорт».

Ранее генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов заявил, что тренерский штаб сборной был проинформирован о проблемах Соболева с мениском. В свою очередь, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сказал, что форвард чувствовал себя нормально и был готов тренироваться и играть.