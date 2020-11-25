Владимир Федотов: Для меня Кокорин - топ-футболист

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Кокорине.

«Кокорин вообще никаких вопросов не вызывал. То, что он звездный, на тренировках этого нет. Спросите у любого: на тренировках Саша отдается также, как и на игре. Не знаю, что там в «Спартаке» — это их дело. Но для меня Кокорин был топ-футболистом. Ежедневно человек в любой ситуации, игре показывает огромнейшее желание быть лучшим и одерживать победу.

С ним было приятно работать. Когда он уходил, у меня было желание обнять его и не отпускать», - цитирует Федотова Sport24.ru.

Напомним, Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды с февраля по июль 2020 года. Всего за клуб он провел 10 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

2 августа форвард подписал контракт со «Спартаком», в составе которого в текущем сезоне стал автором одного забитого мяча и двух голевых передач в девяти матчах.