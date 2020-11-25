ЦСКА: Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот

ФК ЦСКА отреагировал на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о нападающем Федоре Чалове.

Во вторник в интервью наставник национальной команды заявил, что «Мне лучше «бездарный» Заболотный — пусть он на меня не обижается, это не я его так называю — чем «золотой» Чалов».

«Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала.

В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.

Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», — говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.

О высказывании главного тренера сборной России https://t.co/87gTyl2cI9 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 25, 2020

Напомним, в ноябре сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Молдавией (0:0), а также уступила командам Турции (2:3) и Сербии (0:5) в Лиге наций.