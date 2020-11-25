«Алания» разгромила «Енисей», «Оренбург» обыграл «Текстильщик»

«Алания» и «Оренбург» одержали победы в 24-м туре ФНЛ.
Клуб из Владикавказа на своем поле разгромил «Енисей» со счетом 3:0. В составе победителей отличились Аллон Бутаев, Хетаг Хосонов и Хетаг Кочиев.
«Алания» набрала 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Енисей» - восьмой (34).
29 ноября клуб из Владикавказа на своем поле примет «Нижний Новгород», а красноярцы, также дома, сыграют с «Текстильщиком».
В параллельной встрече «Оренбург» на выезде обыграл «Текстильщик» со счетом 2:0.
Победу гостям принесли точные удары Артема Юсупова и Тимура Аюпова.
Этот успех позволил «Оренбургу» набрать 50 очков и подняться на второе место в турнирной таблице. «Текстильщик» расположился на 14-й строчке (28).
29 ноября «Оренбург» на своем поле примет «Крылья Советов».
ФНЛ
24-й тур
«Алания» (Владикавказ) - «Енисей» (Красноярск) - 3:0 (2:0)
Голы: Бутаев, 20. Хосонов, 34. Кочиев, 66.
Нереализованный пенальти: Лескано, 31 (»Енисей»)
Удаление: Гиоргобиани, 82 (»Алания»)
«Текстильщик» (Иваново) - «Оренбург» (Оренбург) - 0:2 (0:2)
Голы: Юсупов, 15. Аюпов, 40.
Нереализованный пенальти: Аппаев, 86 (»Текстильщик»).