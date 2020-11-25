«Спартак-2» разделил очки с «Акроном», «Иртыш» оказался сильнее «Томи»

«Спартак-2» сыграл вничью с «Акроном» в гостевом матче 24-го тура ФНЛ со счетом 0:0.
Спартаковцы с 34 очками занимают восьмое место в турнирной таблице. «Акрон» - 18-й (21).
В параллельной встрече «Иртыш» на своем поле переиграл «Томь» 1:0. Автором единственного гола стал Антон Кротов, отличившийся на 21-й минуте.
Омский клуб набрал 21 очко и расположился на 19-й позиции. «Томь» - предпоследняя, 21-я (17).
29 ноября состоятся матчи «Спарта-2» - «Иртыш», «Краснодар-2» - «Акрон» и «Динамо» (Брянск) - «Томь».