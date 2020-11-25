Анатолий Мещеряков: Черчесов имеет право высказывать свое мнение

Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал провокационное интервью Станислава Черчесова телеканалу «Матч ТВ».

- Есть мнение каждого конкретного человека. Черчесов имеет право его высказывать. Но я точно не собираюсь с кем-либо вступать в заочный спор. Это неправильно, - приводит слова Мещерякова Sport24.ru.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций национальная команда под руководством Черчесова набрала восемь очков и заняла второе место в турнирной таблице своей группы, уступив лидерство команде Венгрии, которая следующий сезон проведет в Лиге А.

Добавим, что по итогам турнира российская команда потеряла место во второй корзине при жеребьевке европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года, которая пройдет 7 декабря в швейцарском Цюрихе.