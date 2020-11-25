Дмитрий Губерниев: Черчесов был действительно резковатым, наверное, он имел на это право

Известный комментатор поделился мнением о провокационном интервью Станислава Черчесова.

- Станислав был действительно резковатым. Наверное, он имел на это право. Все мы люди, а Черчесов к тому же очень эмоциональный. Но в данном случае, как я и предупреждал, интервью получилось ярким. Его разобрали на цитаты, а мы справились со своей работой. Это совершенно нормально, интервью должны быть резонансными, - приводит слова Губерниева Sport24.ru.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций национальная команда под руководством Черчесова набрала восемь очков и заняла второе место в турнирной таблице своей группы, уступив лидерство команде Венгрии, которая следующий сезон проведет в Лиге А.

Добавим, что по итогам турнира российская команда потеряла место во второй корзине при жеребьевке европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года, которая пройдет 7 декабря в швейцарском Цюрихе.