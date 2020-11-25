ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 ноября 18:48
автор: Юрий Нечаев

Созин - о конфликте Черчесова с ЦСКА: Болельщикам будет интересно, но не сборной

Во вторник главный тренер сборной России дал большое интервью.

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал конфликт между главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и ЦСКА.

Во вторник в интервью телеканалу «Матч ТВ» наставник национальной команды заявил, что «Мне лучше «бездарный» Заболотный — пусть он на меня не обижается, это не я его так называю — чем «золотой» Чалов».

Пресс-служба армейцев отреагировала на слова специалиста: «Господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот».

«Конфликт выходит за рамки, но все люди серьезные. Я не ожидал от ЦСКА такого заявления. Неудачно сыграли, человек пошел на «Матч ТВ», волновался. Были яркие моменты. Не думаю, что сейчас стоит в таком формате вести диалог. Может, лучше было встретиться с руководителями клуба и не выносить сор из избы, но уже поздно. Интересно, как сложится. Болельщикам будет интересно, но не сборной. Если клубы выскажут свое недоверие и не будут отдавать игроков, это не сыграет на руку тренеру. Предлагаю остановиться на этом этапе. Хороший диалог лучше, чем яркий спор.

Я не поддерживаю, чтобы комитет рассматривал заявление ЦСКА, но не я это решаю. Решают руководители РФС. Если они сочтут нужным…», — цитирует Созина Sport24.ru.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги наций команда под руководством Черчесова набрала восемь очков и заняла второе место в турнирной таблице своей группы, уступив лидерство команде Венгрии, которая следующий сезон проведет в Лиге А.

Добавим, что российская сборная потеряла место во второй корзине при жеребьевке европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года, которая пройдет 7 декабря в швейцарском Цюрихе.

источник: Sport24.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Умар Нурмагомедов встретится в бою с Сергеем Морозовым в рамках турнира UFC 257"Спартак" и "Сочи" установили рекорд по скорострельности в КХЛВ конце декабря в России поступит в продажу купе-кроссовер Geely TugellaМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеДзюба оказался в центре нового секс-скандалаРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвумен
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Еврокубки: кто первым одержит победу в группе?
На этой неделе пройдут 4 матча 4-го тура групповых этапов еврокубков с участием российских клубов.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.

Хоккей: NHL отбирает у игроков 9 долларов из 10

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика