Созин - о конфликте Черчесова с ЦСКА: Болельщикам будет интересно, но не сборной

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал конфликт между главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и ЦСКА.

Во вторник в интервью телеканалу «Матч ТВ» наставник национальной команды заявил, что «Мне лучше «бездарный» Заболотный — пусть он на меня не обижается, это не я его так называю — чем «золотой» Чалов».

Пресс-служба армейцев отреагировала на слова специалиста: «Господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот».

«Конфликт выходит за рамки, но все люди серьезные. Я не ожидал от ЦСКА такого заявления. Неудачно сыграли, человек пошел на «Матч ТВ», волновался. Были яркие моменты. Не думаю, что сейчас стоит в таком формате вести диалог. Может, лучше было встретиться с руководителями клуба и не выносить сор из избы, но уже поздно. Интересно, как сложится. Болельщикам будет интересно, но не сборной. Если клубы выскажут свое недоверие и не будут отдавать игроков, это не сыграет на руку тренеру. Предлагаю остановиться на этом этапе. Хороший диалог лучше, чем яркий спор.

Я не поддерживаю, чтобы комитет рассматривал заявление ЦСКА, но не я это решаю. Решают руководители РФС. Если они сочтут нужным…», — цитирует Созина Sport24.ru.