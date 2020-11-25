«Динамо» установило рекорд по количеству голов в матче молодежного первенства России

Пять мячей в этой встрече на свой счет записал Ярослав Гладышев (49-я, 63-я, 83-я, 85-я, 88-я минута). Также в составе «Динамо» голами отметились Максим Данилин (38, 75), Кирилл Жуковский (9), Александр Кутицкий (28), Арсен Захарян (30) и Владислав Карапузов (77). У «Чертаново» точными ударами отличились забили Павел Попов (32, с пенальти), Антон Хомяков (65) и Максим Якименко (67).

Добавим, что после этого матча «Динамо», набрав 16 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице группы А, а «Чертаново», имея в активе семь очков, занимает девятое место.