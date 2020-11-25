Попов вернулся на должность спортивного директора «Спартака»

Дмитрий Попов назначен на должность спортивного директора «Спартака», сообщает РИА Новости.
«С завтрашнего дня Дмитрий Попов приступает к работе спортивным директором «Спартака», - сообщил агентству глава департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов.
Напомним, Попов играл за «Спартак» с 1989 по 1993 год, а с сентября 2008 по август 2016 года работал спортивным директором «красно-белых». Наивысшим достижением клуба в этот период в чемпионате России стали вторые места в 2009 году и переходном сезоне-2011/12.
источник: «РИА Новости»