Сборной Украины засчитано техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией

Сборная Украины получила техническое поражение в матче группового этапа Лиги наций против сборной Швейцарии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций, в результате заседания Апелляционной инстанции УЕФА была решено засчитать сборной Украины техническое поражение.

Напомним, что накануне матча, который должен был состояться 17 ноября, департамент здравоохранения швейцарского Люцерна принял решение перевести на карантин всю делегацию сборной Украины из-за положительных результатов тестов на коронавирус у представителей национальной команды.

Таким образом, после данного решения в активе сборной Швейцарии стало 6 очков, и она обошла в таблице команду Украины, которая заняв последнее место вылетела в Лигу В.