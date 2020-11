Гари Линекер: Марадона, возможно, величайший игрок всех времен

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на смерть Диего Марадоны.

- С большим отрывом лучший игрок своего поколения и, возможно, величайший игрок всех времен. Надеюсь, что после счастливой, но беспокойной жизни он наконец найдет утешение в руках бога, - написал Линекер в своем твиттере.

Напомним, что Марадона является чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины. Выступая за «Наполи» и «Барселону», он выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego