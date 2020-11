Испанская «Барселона» отреагировала на смерть Диего Марадоны.

- «Барселона» выражает свои глубочайшие соболезнования в связи со смертью Диего Армандо Марадоны, игрока нашего клуба и иконы мирового футбола. Покойся с миром, Диего, - говорится в сообщении «Барселоны» в Twitter.

Напомним, что Марадона выступал за «Барселону» с 1982 по 1984 годы.

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A