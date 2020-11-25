«Спартак» - о смерти Марадоны: Было честью играть против легенды

Московский «Спартак» отреагировал на смерть Диего Марадоны.
«Диего Армандо Марадона. Было честью играть против легенды. RIP», - говорится в сообщении красно-белых в Twitter.
Напомним, что Марадона - чемпион мира 1986 года. Выступал за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча.
Диего Армандо Марадона.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 25, 2020
Было честью играть против легенды.
RIP. pic.twitter.com/KRorTDYQUH
источник: ФК «Спартак»