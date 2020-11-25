В Аргентине объявлен трехдневный траур после смерти Марадоны

По информации Reuters, президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный национальный траур.
Добавим, что адвокат аргентинца сообщил, Марадона скончался в среду от сердечного приступа в своем доме на окраине Буэнос-Айреса.
Напомним, что Марадона - чемпион мира 1986 года. Выступал за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча.
источник: Reuters