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25 ноября 21:14

Станислав Черчесов: Марадону могу охарактеризовать одним словом - гениальный

Легенда мирового футбола ушел из жизни в возрасте 60 лет.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны.

«С тяжелым сердцем прочитал новость о том, что ушел из жизни великий футболист современности Диего Марадона. Мне посчастливилось встретиться с ним как на зеленом поле, когда «Спартак» соперничал с «Наполи», так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и Чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово – гениальный. От себя, а также от коллектива сборной России выражаю глубокие соболезнования всем близким этого уникального во всех отношениях футболиста. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда», - цитирует Черчесова «Советский спорт».

Напомним, Марадона является чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины. Выступая за «Наполи» и «Барселону», он выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА.

Легендарный футболист ушел из жизни 25 ноября 2020 года в результате сердечного приступа.

источник: «Советский спорт»
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