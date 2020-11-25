Шамиль Газизов: Нужно взять небольшую паузу в общении со СМИ и сосредоточиться на работе

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему в последнее время стал меньше общаться с журналистами.

«Я понимаю огромный интерес болельщиков и всей футбольной публики к «Спартаку», но мне кажется, что перед завершающим этапом осенне-зимних матчей в РПЛ нужно взять небольшую паузу в общении со СМИ и сосредоточиться на том, чтобы в ближайших четырех играх взять максимум очков и уйти на перерыв в приподнятом настроении. У нас есть большая цель, нужно двигаться к ней — мне по моей части работы, тренеру и игрокам — по своим. А уже после 16 декабря, после матча с «Зенитом», проанализируем наши результаты и будем себе ставить более конкретные задачи на межсезонье и вторую часть чемпионата», - цитирует Газизова Sport24.ru.

Напомним, после 15 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые на два очка отстают от «Зенита» и на три - от ЦСКА.

29 ноября спартаковцы на своем поле примут «Ротор».