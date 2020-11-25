Президент «Наполи»: Можем переименовать стадион в честь Марадоны

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис допустил возможность переименования стадиона в честь Диего Марадоны.

- Было бы неплохо назвать стадион «Сан-Паоло-Марадона», это то, о чем мы можем подумать, - цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, что наиболее яркий период в клубной карьере Марадоны пришелся на время его выступления за «Наполи», цвета которого он защищал с 1984 по 1991 год. Вместе с неаполитанцами он выигрывал Кубок УЕФА (1988/89), чемпионат Италии (1986/87, 1989/90), Кубок (1986/87) и Суперкубок страны (1990).