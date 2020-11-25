Менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле разгромила «Шахтер»

Футболисты «Боруссии» (Менхенгладбах) обыграли «Шахтер» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счетом 4:0 в пользу немецкого клуба, в составе которого голами отметились Ларс Штиндль (17-я минута), Нико Эльведи (34), Брил Эмболо (45+1) и Оскар Вендт (77).

После этой игры «Боруссия» набрала восемь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы В, «Шахтер имея в активе четыре очка, расположился на второй строчке.

Второй матч этой группы между «Реалом» и «Интером» состоится сегодня позднее.

Лига чемпионов

Группа В

4-й тур

«Боруссия» - «Шахтер» - 4:0 (3:0)

Голы: Штиндль, 17. Эльведи, 34. Эмболо, 45+1. Вендт, 77.