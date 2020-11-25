«Манчестер Сити» переиграл «Олимпиакос» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Футболисты «Манчестер Сити» переиграли «Олимпиакос» в выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан», в составе которых голом отметился Филип Фоден (36-я минута).

После этой игры «Манчестер Сити» набрал 12 очков и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, «Олимпиакос» с тремя очками занимает третье место.

Второй матч этой группы между «Порту» и «Марселем» состоится сегодня позднее.

Лига чемпионов

Группа С

4-й тур

«Олимпиакос» - «Манчестер Сити» - 0:1 (0:1)

Голы: Фоден, 36.