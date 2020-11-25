Хабиб Нурмагомедов: Благодаря Марадоне миллионы людей полюбили футбол

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на смерть Диего Марадоны.
«Один из величайших спортсменов всех времен. Благодаря ему миллионы людей полюбили футбол, - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.
Легендарный футболист ушел из жизни 25 ноября 2020 года в результате сердечного приступа.
Напомним, Марадона является чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины. Выступая за «Наполи» и «Барселону», он выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА.
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источник: Instagram