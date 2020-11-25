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25 ноября 23:17

Джанни Инфантино: Сердца всех, кто любил Марадону за то, каким он был, на мгновение перестали биться

Легенда мирового футбола ушел из жизни в возрасте 60 лет.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на смерть Диего Марадоны.

- Сегодня невероятно грустный день. Наш Диего оставил нас. Наши сердца - всех нас, кто любил его за то, каким он был и за то, что он олицетворял - на мгновение перестали биться. Наше молчание, наши слезы, наша боль - единственное, что мы чувствуем глубоко внутри нас в это время.

Я всегда говорил это, и я могу просто повторить это сейчас, более убежденный, чем когда-либо: то, что Диего сделал для футбола, для того, чтобы заставить всех нас полюбить эту прекрасную игру, уникально. Он сам по себе просто масштабная личность... Диего заслуживает нашей вечной благодарности за это, за то, что он поразил нас своим невероятным талантом, и за то, что он был таким уникальным: за то, что он был Диего Армандо Марадоной, легендой, героем, и… человеком.

Мы искренне сочувствуем его семье и друзьям в это трудное время. Покойся с миром, дорогой Диего. Мы тебя любим, - приводит слова Инфантино пресс-служба организации

Легендарный футболист ушел из жизни 25 ноября 2020 года в результате сердечного приступа.

Напомним, Марадона является чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины. Выступая за «Наполи» и «Барселону», он выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА.

источник: ФИФА (FIFA)
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