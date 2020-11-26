Ларс Штиндль: С девятью очками у «Боруссии» хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Капитан «Боруссии» (Менхенгладбах) прокомментировал крупную победу над «Шахтером» (4:0).

- Больше всего мне сегодня понравилось то, как мы выполнили свой план на игру. Сыграли так же здорово, как в первом матче с «Шахтером». Упорная работа принесла плоды.

Мы очень много трудились, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Оказались в этом турнире совсем не случайно. У нас достаточно амбиций. С девятью очками у нас хорошие шансы на выход в плей-офф, но останавливаться на достигнутом мы не будем, - приводит слова полузащитника «Боруссии» официальный сайт УЕФА.

После этой игры «Боруссия» набрала восемь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы В, «Шахтер имея в активе четыре очка, расположился на второй строчке.