Сын Марадоны находится в реанимации

«Диего Марадона-младший, сын Диего Марадоны, в настоящее время находится в реанимации из-за коронавируса. К сожалению, один известный «желтый» телеведущий искал его по телефону, чтобы узнать его реакцию, и именно так Диего-младший узнал, что потерял своего отца», - написал в своем твиттере журналист beIN Sports Танкреди Палмери.

Напомним, что легендарный аргентинский футболист ушел из жизни 25 ноября 2020 года в результате сердечного приступа.

Марадона является чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины. Выступая за «Наполи» и «Барселону», он выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА.