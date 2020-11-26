«Бавария» обыграла «Зальцбург» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «Зальцбург» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.

В первом тайме Роберт Левандовски открыл счет. Во второй половине защитник австрийской команды Максимилиан Вебер отправил мяч в свои ворота, а Лерой Сане довел счет до крупного.

Мергим Бериша сумел отыграть один мяч, но большего гостям добиться не удалось.

Доигрывали встречу мюнхенцы вдесятером. За вторую желтую карточку на 66-й минуте с поля был удален защитник Марк Рока Хунке.

«Бавария» набрала 12 очков в четырех матчах и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В активе «Зальцбурга» осталось одно очко и он замыкает турнирную таблицу группы А.