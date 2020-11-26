ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 ноября 00:54

«Бавария» обыграла «Зальцбург» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Мюнхенцы одержали четвертую победу в четырех матчах.

«Бавария» обыграла «Зальцбург» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.

В первом тайме Роберт Левандовски открыл счет. Во второй половине защитник австрийской команды Максимилиан Вебер отправил мяч в свои ворота, а Лерой Сане довел счет до крупного.

Мергим Бериша сумел отыграть один мяч, но большего гостям добиться не удалось.

Доигрывали встречу мюнхенцы вдесятером. За вторую желтую карточку на 66-й минуте с поля был удален защитник Марк Рока Хунке.

«Бавария» набрала 12 очков в четырех матчах и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В активе «Зальцбурга» осталось одно очко и он замыкает турнирную таблицу группы А.

1 декабря австрийский клуб сыграет в Москве с «Локомотивом», а мюнхенцы в гостях встретятся с «Атлетико».

Лига чемпионов
Групповой этап
Группа А
Четвертый тур

«Бавария» (Германия) - «Зальцбург» (Австрия) - 3:1 (1:0)
Голы: Левандовски, 42. Вебер (авт.), 52. Сане, 68 - Бериша, 73.
Удаление: Марк Рока Хунке, 66 (»Бавария»).

Турнирное положение:

1. «Бавария» - 12 очков
2. «Атлетико» - 5
3. «Локомотив» - 3
4. «Зальцбург» - 1.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В страшной аварии на юге Бразилии погибли 37 человек4 причины не продавать автомобиль зимой, а подождать до мартаDaily Mail: “Ливерпуль” злоупотребляет запутанными антивирусными правилами, чтобы вернуть Салаха в стройЦСКА надоело хамство Черчесова. Клуб жестко ответилВасилий Уткин отреагировал на скандальное интервью с ЧерчесовымПервое, что выдает женщину, которая давным-давно без мужчины
ЦСКА и «Фейенорд» вновь порадуют нас голами? Да – 1,82!
26 ноября армейцам предстоит ключевой матч группового этапа Лиги Европы с «Фейенордом». Судя по всему, нас ожидает зрелищная и результативная игра, как это было три недели назад в Нидерландах.
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Еврокубки: кто первым одержит победу в группе?
На этой неделе пройдут 4 матча 4-го тура групповых этапов еврокубков с участием российских клубов.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.

Хоккей: NHL отбирает у игроков 9 долларов из 10

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика