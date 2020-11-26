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26 ноября 00:52

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Встреча прошла в Мадриде.

«Локомотив» и «Атлетико» сыграли вничью в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:0.

Встреча прошла с ощутимым преимуществом испанской командой, но железнодорожники сумели завоевать одно очко. На 68-й минуте полузащитник хозяев Коке поразил ворота Маринато Гилерме, но после просмотра эпизода при помощи системы VAR судьи зафиксировали у испанского полузащитника положение вне игры.

Напомним, что в матче первого круга в Москве команды также не смогли выявить победителя (1:1).

«Атлетико» набрал пять очков и занимает второе место в группе А. «Локомотив» расположился на третьей позиции с тремя очками.

В параллельной встрече «Бавария» обыграла «Зальцбург» 3:1 и, набрав 12 очков, гарантировала себе выход в плей-офф турнира с первого места.

1 декабря в Москве «Локомотив» примет «Зальцбург», а »Бавария» в гостях встретится с «Атлетико».

Лига чемпионов
Групповой этап
Группа А
Четвертый тур

«Атлетико» (Испания) - «Локомотив» (Россия) - 0:0 (0:0)

«Атлетико»: Облак, Лоди (Эрмосо, 60), Хименес, Триппьер, Савич, Сауль, Коке, Жоау Феликс, Льоренте (Лемар, 60), Корреа, Карраско (Камельо, 80).

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Серкейра, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Куликов, Камано (Рыбчинский, 76), Миранчук (Магкеев, 77), Чорлука, Зе Луиш.

Турнирное положение:

1. «Бавария» - 12 очков
2. «Атлетико» - 5
3. «Локомотив» - 3
4. «Зальцбург» - 1.

источник: «Советский спорт»
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