«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов

«Локомотив» и «Атлетико» сыграли вничью в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:0.

Встреча прошла с ощутимым преимуществом испанской командой, но железнодорожники сумели завоевать одно очко. На 68-й минуте полузащитник хозяев Коке поразил ворота Маринато Гилерме, но после просмотра эпизода при помощи системы VAR судьи зафиксировали у испанского полузащитника положение вне игры.

Напомним, что в матче первого круга в Москве команды также не смогли выявить победителя (1:1).

«Атлетико» набрал пять очков и занимает второе место в группе А. «Локомотив» расположился на третьей позиции с тремя очками.

В параллельной встрече «Бавария» обыграла «Зальцбург» 3:1 и, набрав 12 очков, гарантировала себе выход в плей-офф турнира с первого места.