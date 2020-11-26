«Ливерпуль» проиграл «Аталанте», «Аякс» обыграл «Мидтьюлланн»

Футболисты «Аякса» переиграли «Мидтьюлланн» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Амстердаме на «Йохан Круифф Арене» и завершилась со счетом 3:1 в пользу нидерландской команды, в составе которой голами отметились Райан Гравенберх (47-я минута), Нуссайр Мазрауи (49) и Давид Нерес (66). У датского клуба отличился Авер Мабиль (80).

В параллельном матче «Ливерпуль» на своем поле проиграл «Аталанте». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Бергамо, в составе которой голами отметились Йосип Иличич (60-я минута) и Робин Гозенс (64).

В следующем туре «Ливерпуль» дома сыграет против «Аякса», а «Аталанта» на своем поле встретится с «Мидтьюлланном».

Лига чемпионов

Группа D

4-й тур