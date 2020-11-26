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«Ливерпуль» проиграл «Аталанте», «Аякс» обыграл «Мидтьюлланн»
26 ноября 00:50
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автор фото: ФК «Ливерпуль»

«Ливерпуль» проиграл «Аталанте», «Аякс» обыграл «Мидтьюлланн»

Английская команда потерпела первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Футболисты «Аякса» переиграли «Мидтьюлланн» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Амстердаме на «Йохан Круифф Арене» и завершилась со счетом 3:1 в пользу нидерландской команды, в составе которой голами отметились Райан Гравенберх (47-я минута), Нуссайр Мазрауи (49) и Давид Нерес (66). У датского клуба отличился Авер Мабиль (80).

В параллельном матче «Ливерпуль» на своем поле проиграл «Аталанте». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Бергамо, в составе которой голами отметились Йосип Иличич (60-я минута) и Робин Гозенс (64).

В следующем туре «Ливерпуль» дома сыграет против «Аякса», а «Аталанта» на своем поле встретится с «Мидтьюлланном».

Лига чемпионов
Группа D
4-й тур

«Аякс» – «Мидтьюлланн» – 3:1 (0:0)
Голы: Гравенберх, 47. Мазрауи, 49. Нерес, 66. – Мабиль, 80.

«Ливерпуль» – «Аталанта» – 0:2 (0:0)
Голы: Иличич, 60. Гозенс, 64.

Турнирное положение:

  1. «Ливерпуль» – 9
  2. «Аякс» – 7
  3. «Аталанта» – 7
  4. «Мидтьюлланн» – 0

источник: «Советский спорт»
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