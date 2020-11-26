«Интер» на своем поле проиграл «Реалу»

Футболисты «Реала» переиграли «Интер» в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:0 в пользу испанского клуба, в составе которого голами отметились Эден Азар (7-я минута) и Родриго (59).

Отметим, что на 33-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Интера» Артуро Видаль.

В параллельном матче менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле разгромила «Шахтер» со счетом 4:0.

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