«Марсель» на своем поле уступил «Порту» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Футболисты «Порту» переиграли «Марсель» в выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла во Франции на стадионе «Велодром» и завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского клуба, в составе которого голами отметились Зайду Занузи (39-я минута) и Сержиу Оливейра (72).

Отметим, что на 67-й минуте встречи за вторую желтую карточку в поля был удален полузащитник «Порту» Марко Груич, а на 70-й - защитник «Марселя» Леонардо Балерди.

В параллельном матче «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Олимпиакос» со счетом 1:0.

В следующем туре «Марсель» на своем поле сыграет против «Олимпиакоса», а «Порту» дома встретится с «Манчестер Сити».