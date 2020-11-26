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26 ноября 00:52

«Марсель» на своем поле уступил «Порту» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Французский клуб потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Футболисты «Порту» переиграли «Марсель» в выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла во Франции на стадионе «Велодром» и завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского клуба, в составе которого голами отметились Зайду Занузи (39-я минута) и Сержиу Оливейра (72).

Отметим, что на 67-й минуте встречи за вторую желтую карточку в поля был удален полузащитник «Порту» Марко Груич, а на 70-й - защитник «Марселя» Леонардо Балерди.

В параллельном матче «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Олимпиакос» со счетом 1:0.

В следующем туре «Марсель» на своем поле сыграет против «Олимпиакоса», а «Порту» дома встретится с «Манчестер Сити».

Лига чемпионов
Группа С
4-й тур

«Олимпиакос» - «Манчестер Сити» - 0:1 (0:1)
Голы: Фоден, 36.

«Марсель» - «Порту» - 0:2 (0:1)
Голы: Занузи, 39. Оливейра, 72.

Турнирное положение:

  1. «Манчестер Сити» - 12
  2. «Порту» - 9
  3. «Олимпиакос» - 3
  4. «Марсель» - 0

источник: «Советский спорт»
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