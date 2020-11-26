Марко Николич: Никогда перед матчем я бы не сказал, что буду счастлив ничейному исходу

- Никогда перед матчем я бы не сказал, что буду счастлив ничейному исходу. Но сейчас я рад, что мы завоевали очко, двигаемся дальше. У нас будет очень важная игра через шесть дней, - приводит слова Николича «Матч ТВ».

Напомним, что в матче первого круга в Москве команды также не смогли выявить победителя (1:1).

После этой встречи «Атлетико» набрал пять очков и занимает второе место в группе А. «Локомотив» с тремя очками расположился на третьей позиции. 1 декабря в Москве «Локомотив» примет «Зальцбург», а »Бавария» в гостях встретится с «Атлетико».