Дмитрий Булыкин: «Локомотив» показал себя очень достойно в матче с «Атлетико»

– «Локомотив» показал себя очень достойно, ребята бились до конца. Были даже неплохие моменты в контратаках, но не получилось забить. Ничья на выезде – хороший результат, – приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Напомним, что в матче первого круга в Москве команды также не смогли выявить победителя (1:1).

После этой встречи «Атлетико» набрал пять очков и занимает второе место в группе А. «Локомотив» с тремя очками расположился на третьей позиции. 1 декабря в Москве «Локомотив» примет «Зальцбург», а »Бавария» в гостях встретится с «Атлетико».