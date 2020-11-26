К моменту приезда скорой Марадона уже был мертв

The Mirror со ссылкой на аргентинские СМИ опубликовала подробности о последних часах жизни Диего Марадоны.

Чемпион мира 1986 года позавтракал вместе со своим племянником Джонни Эспозито, но жаловался на то, что его знобит, и он чувствует себя нехорошо. Диего сказал, что приляжет снова, а медсестра, которая ухаживала за ним после выписки из больницы, вызвала скорую помощь. Однако к тому моменту, когда приехали врачи Марадона уже был мертв.

Его последними словами была фраза: «Я плохо себя чувствую».

Полиция Буэнос-Айреса опубликовала сообщение о том, что легендарный полузащитник сборной Аргентины умер от естественных причин около 12:00 по местному времени, а вскрытие не выявило признаков насильственной смерти. У Марадоны случился инфаркт, и его сердце остановилось.

Напомним, что 11 ноября бывшего футболиста «Бока Хуниорс», «Барселоны» и «Наполи» выписали из больницы после удаления внутричерепной гематомы.